В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ ранены две мирные жительницы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины пострадали два человека.

- Вследствие удара дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранены две мирные жительницы, - сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что в результате атаки дрона противника в Центрально-Городском районе Горловки повреждены частные дома.

Ранее сообщалось, что в Донецке при повторной атаке дрона вооруженных формирований Украины погиб сотрудник МЧС, трое пострадали. Один из пострадавших пожарных, получивший осколочные ранения, до приезда бригады скорой помощи успел наложить жгут водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Кроме того, в Донецке в результате ночной атаки БПЛА вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница.

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