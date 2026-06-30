В Донецке в результате ночной атаки БПЛА ВСУ ранена женщина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в результате ночной атаки БПЛА вооруженных формирований Украины пострадала мирная жительница.

- По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Буденновском районе пострадала женщина 1959 года рождения, - сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Он добавил, что в результате атак ВСУ в Кировском районе столицы ДНР повреждены два грузовых автомобиля, и инфраструктура автозаправочной станции. В Калининском районе уничтожены автобус и грузовой автомобиль.

Напомним, что 29 июня украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Донецке. От удара дрона пострадали трое человек.

Кроме того, трое человек погибли и 13 пострадали в Донецкой Народной Республике из-за атак БПЛА ВСУ 29 июня. В результате атак был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

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