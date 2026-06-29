В ДНР официально завершен яровой сев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко сообщил, что официально яровой сев в Республике завершен. В этом году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства ДНР засеяли яровыми культурами 212,2 тысячи гектаров.

- Полностью завершен сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Их площадь превысила 41 тысячу гектаров, при этом план выполнен на 100%. В полном объеме посеяны горох и другие зернобобовые культуры. Почти на 50% превышен первоначальный план по нуту. Эта культура хорошо переносит засушливые периоды и становится все более востребованной в структуре нашего земледелия, - рассказал Крамаренко.

Он добавил, что на этом работа аграриев не завершена. Начинается уборочная страда.

Ранее глава Минсельхоза ДНР сообщил, что работники сельского хозяйства Республики вместе со всей Россией решают важнейшие задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.

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