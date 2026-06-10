Крамаренко: Аграрии ДНР вместе со всей Россией решают важнейшие задачи по развитию сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства ДНР поздравил всех причастных с Днем российского фермера (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Минсельхоза ДНР Артем Крамаренко поздравил всех причастных с Днем российского фермерства. Он отметил, что труд работников сельского хозяйства является основой продовольственной безопасности страны.

- Сегодня аграрии Донецкой Народной Республики вместе со всей Россией решают важнейшие задачи по развитию сельского хозяйства. И я уверен, что наша главная сила в единстве. Именно сплоченность, взаимная поддержка и готовность работать ради общего будущего помогают нам преодолевать любые трудности и уверенно двигаться вперед, - сказал Крамаренко.

Он пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия, мира, хорошей погоды и щедрых урожаев.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выделят 393 миллионов рублей аграриям, пострадавшим от засухи 2025 года. Крамаренко выразил уверенность, что эти средства сейчас очень нужны аграриям в непростых условиях.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сев яровых в ДНР на финишной прямой, аграрии готовятся к уборочной кампании

Более четырех тысяч единиц техники задействуют в уборочной кампании ДНР (подробнее)