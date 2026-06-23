Аграриям ДНР предоставят в лизинг 36 единиц сельхозтехники

В ДНР продолжат обновлять парк сельскохозяйственной техники. Фото (архив): Минагропром ДНР

Новую сельскохозяйственную технику предоставят аграриям ДНР на льготных условиях лизинга. Об этом сообщил по итогам оперативного совещания Глава Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в текущем году согласно государственной программе аграриям уже оказывают помощь по семи ключевым направлениям, общий объем финансирования которых составляет 1,9 миллиарда рублей. Передача новой техники в лизинг станет еще одним важным шагом в плане поддержки сельхозпроизводителей.

- 36 единиц сельхозтехники предоставим в лизинг предприятиям агропромышленного комплекса ДНР, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР продолжат системную работу по обновлению и модернизации парка сельскохозяйственной техники. Как сообщили в Минсельхозе Республики, в 2025 году были приобретены 295 единиц техники, а в 2026 году планируется закупить еще 301 единицу.

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