В Авдеевской пятиэтажке приступили к чистовой отделке квартир. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

В Авдеевской пятиэтажке специалисты из Югры приступили к чистовой отделке квартир. В настоящее время работы ведутся в 35 жилых помещениях из 70. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

- Делаем стяжку полов, выкладываем плиткой санузлы и ванные комнаты. Частично наклеены обои под покраску, - говорят строители.

На портале также сказано, что в пятиэтажный дом во время боевых действий было зафиксировано семь попаданий различных боеприпасов. На момент восстановительных работ в доме проживало 20 местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике к 2038 году планируется строительство семи новых микрорайонов общей площадью 267 гектаров.

Кроме того, сообщалось, что на встрече глава Минстроя ДНР Владимир Дубовка и глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин обсудили расселение горожан из аварийного жилья.

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