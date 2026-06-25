В Донецке по первому этапу программы расселят жителей из 4 аварийных домов

Глава Минстроя ДНР Владимир Дубовка и глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин обсудили расселение горожан из аварийного жилья. Фото МАКС/Кулемзин

На встрече глава Минстроя ДНР Владимир Дубовка и глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин обсудили расселение горожан из аварийного жилья. Это масштабная работа, которая включает оценку помещений, поиск новых квартир и юридическое оформление - не просто выдачу ключей, а сложный процесс обеспечения людей безопасным жильем по законам РФ.

В рамках первого этапа региональной программы в Донецке планируют расселить четыре многоквартирных дома - 42 квартиры, где живут 112 человек. Дубовка отметил, что контрольные точки определены, работа продолжается.

- Совместно с администрацией определены контрольные точки реализации муниципальной программы. Понимание есть, работаем в этом направлении дальше, - сообщил Владимир Дубовка.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении программы профессиональной переподготовки для финалистов кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои».

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