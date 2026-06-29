К 2038 году в ДНР построят семь новых микрорайонов Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике к 2038 году планируется строительство семи новых микрорайонов общей площадью 267 гектаров. Речь идет не только о домах, а о всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуре. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

Там уточнили, что один микрорайон будет построен в Жовтневом районе Мариуполя, еще четыре возведут в Куйбышевском, Киевском и Буденновском районах Донецка. Также два микрорайона появятся в Червоногвардейском и Советском районах Макеевки.

- Наша главная задача - строить не квадратные метры, а комфортную среду для будущих поколений. Мы закладываем фундамент для развития городов на десятилетия вперёд. Учет нормы обеспеченности социальными объектами - это приоритет, который позволит жителям получать услуги рядом с домом, не тратя время на дорогу, - сказала директор департамента градостроительства, архитектуры и территориального развития Минстроя ДНР Виктория Сокова.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается работа по распределению квартир из муниципального жилищного фонда. Сначала идет этап заключения договоров передачи распределенного компенсационного жилья. Этими договорами закрепляется переход недвижимости из муниципальной собственности в частную.

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