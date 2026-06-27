Новосел на балконе своей новой квартиры Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе продолжается работа по распределению квартир из муниципального жилищного фонда. Сначала идет этап заключения договоров передачи распределенного компенсационного жилья. Этими договорами закрепляется переход недвижимости из муниципальной собственности в частную. Этот документ является основанием для регистрации Росреестром компенсационной квартиры на ее получателя. Сейчас готовые к подписанию договоры переданы по почти 200 объектам компенсационной недвижимости. А сегодня ключи от полностью восстановленных квартир получили 12 семей.

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В квартирах для мариупольцев выполнен ремонт «под ключ». Они ничем не отличаются от аналогичных компенсационных квартир в новых домах.

Жители в ожидании торжественного вручения ключей от квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт «под ключ» включает заливку пола и укладку линолеума, оштукатуривание стен и оклейку обоями, монтаж новой электропроводки и эстетичных натяжных потолков, укладку кафельной плитки в ванной комнате и санузле - на полу и стенах, установку новых межкомнатных дверей, монтаж современной сантехники.

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Масляк вместе с другими мариупольцами, потерявшими кров в результате боевых действий, пришел в приемную «Единой России». Сегодня здесь торжественная обстановка. В зале - воздушные шары, а на столах вместе с договорами передачи квартир в собственность лежат ключи - долгожданные атрибуты грядущего новоселья.

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Только придя вечером и открыв эту квартиру, зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, можно, наконец, поверить, что это произошло. Это прекрасный день. Я надеюсь, что, получив сегодня немного счастья, многие жители Мариуполя тоже в ближайшее время ощутят это чувство покоя, счастья и уверенности, - поздравил мариупольцев депутат Мариупольского городского совета Виктор Секацкий.

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Торжественное мероприятие по выдаче мариупольцам квартир из муниципального фонда Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После торжественной части один из жильцов, Александр Масляк, провел для всех желающих экскурсию по своей новой квартире. Дом полностью восстановлен - снаружи и изнутри. Ведутся работы по полной замене лифтового оборудования. Во дворе идет комплексная реновация: создается новая придомовая территория, а также строится ипотечное жилье.

Вид с балкона восьмого этажа максимально оптимистичен: вокруг - восстановленные и восстанавливаемые окрестности.

Новый хозяин квартиры поделился с «КП Донецк» эмоциями момента.

Новосел заходит в свою новую квартиру Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартира после ремонта выданная мариупольцу по программе компенсационного жилья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я долго ждал этого момента, - признается Александр Масляк. - Снова жить у себя, в своей квартире, а не у родственников или в съемных. Я сейчас на полном позитиве - живу в своей, родной стране, в своей квартире. Правда, это восьмой этаж - раньше я жил на первом. Но в этом доме как раз завершаются работы по установке нового лифта, в управе сказали. В конце июля можно будет пользоваться - так что с полным оптимизмом смотрю в будущее.

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