Руководитель МГЕР в ДНР рассказал о важности ремонта общежитий в Республике

Руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский рассказал о важности ремонта общежитий в Республике. Фото: ЕР ДНР

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Донецкой Народной Республике Сергей Добровольский рассказал о важности ремонта общежитий в регионе. По его словам, жилье для студентов не восстанавливалось долгие годы.

- Сами знаете, что у нас сначала ковид, потом боевые действия. Общежития не ремонтировались там с 1960-1970 годов. Но я считаю, что эта проблема, как если мы сможем отремонтировать наши общежития, то это решит большой вопрос с оттоком молодежи и с притоком ее из других регионов, - рассказал Добровольский.

Он добавил, что ребята смогут учиться в хороших вузах и жить в комфортных условиях.

Ранее сообщалось, что студенты из Мариуполя стали победителями 1-го сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты». Трое ребят суммарно получили 1 652 000 рублей на реализацию своих инициатив.

Кроме того, сообщалось, что студентов из Донецкой Народной Республики приглашают в экспедицию «Школа городских изменений» в Астрахань.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские студенты разработали 59 сценариев развития прибрежных зон Донецка

200 студентов из 24 профильных вузов страны представили проекты благоустройства столицы ДНР (подробнее)