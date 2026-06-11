Российские студенты разработали 59 сценариев развития прибрежных зон Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Завершился восьмой сезон масштабного образовательного проекта «Моя река», ставший рекордным по числу предложенных идей. Более 200 студентов из 24 ведущих российских вузов разработали 59 концепций по благоустройству прибрежных зон столицы ДНР. В работе над проектами приняли участие ребята из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Краснодара, Нижнего Новгорода, Тулы, Тюмени, Красноярска, Сочи, Челябинска и Хабаровска. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования РФ.

В фокусе внимания участников оказались восемь ключевых участков вдоль рек Кальмиус, Бахмутка, Дурная, а также территории Богодуховской балки. Задача перед студентами стояла амбициозная: превратить прибрежные зоны в современные, комфортные и функциональные общественные пространства, которые станут центрами притяжения для дончан и преобразят облик города.

Процесс оценки конкурсных работ пройдет в два этапа. Сначала экспертный совет проведет тщательный отбор всех представленных инициатив, чтобы сформировать список финалистов. Решающим событием станет осенний смотр-конкурс 2026 года, на котором профессиональное жюри определит обладателя Гран-при проекта. Лучшие студенческие идеи могут лечь в основу реальных планов по развитию городской инфраструктуры Донецка.

Ранее сообщалось, что в Донбассе и Новороссии построят причалы для запуска водного сообщения. Водный путь объединит прибрежные территории сразу трех субъектов. В маршрут включены Новоазовский и Мангушский округа, а также Мариуполь. Далее путь проследует через Бердянск и Приазовский район Запорожской области с выходом к Геническу в Херсонской области.

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