В Донбассе и Новороссии построят причалы для запуска водного сообщения

Единый институт пространственного планирования РФ (ЕИПП РФ) представил стратегию развития водной инфраструктуры в рамках комплексного плана по туризму для Донецкой Народной Республики. Ключевым предложением стало создание единого круизного маршрута, который свяжет туристические кластеры Азовского и Черного морей. Проект нацелен на развитие водного транспорта и популяризацию водных видов спорта в регионах, имеющих непосредственный выход к побережью.

Водный путь объединит прибрежные территории сразу трех субъектов. В маршрут включены Новоазовский и Мангушский округа, а также Мариуполь. Далее путь проследует через Бердянск и Приазовский район Запорожской области с выходом к Геническу в Херсонской области.

Объединение этих прибрежных зон в один круизный маршрут открывает возможность в будущем протянуть его до Крыма, а затем выйти в акваторию Черного моря. Строительство современных причалов станет основой для организации регулярных рейсов между регионами. Запуск такого водного маршрута по Азово-Черноморскому бассейну даст положительный социальный, экономический и репутационный эффект, а также будет способствовать устойчивому развитию туристической отрасли на этих территориях.

Ранее сообщалось, что предприятие «Туризм. Донбасс» совместно с Донецкой и Горловской епархиями занимается созданием паломнических маршрутов по святым местам ДНР.

Кроме того, в ближайшие два месяца в Донецке появятся туристические маршруты продолжительностью от одного до нескольких часов.

