В Новоазовске после атаки БПЛА ВСУ частично разрушен мост, движение перекрыто (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На юге Донецкой Народной Республики после ночной атаки беспилотников со стороны вооруженных формирований Украины частично разрушен мост. Об этом ТАСС сообщил глава округа Василий Овчаров.

Он добавил, что ночью с примерно с 00:20 до 02:00 часов была массированная атака беспилотников противника. Противник использовал 17 дронов самолетного типа.

- Мост частично разрушен, поэтому там движение перекрыто, сейчас временно организовано движение по объездной через село Гусельщиково, - сказал Овчаров.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских дронов пострадали 15 мирных жителей, включая подростков. В Никитовском районе Горловки дрон атаковал легковушку - ранены два человека. В Центрально-Городском районе под удар попал автобус №2: пострадали три женщины, и трое мужчин.

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