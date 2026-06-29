ВС РФ уничтожили укрытия с личным составом ВСУ, отступающими из Константиновки

Фото: Минобороны РФ.
Артиллеристы «Южной» группировки войск продолжают поддерживать наступление российских войск, уничтожая противника, пытающегося закрепиться в пригородах Константиновки после отхода из города. Об этом сообщили в Минобороны России.
Разведка БПЛА засекла две небольшие группы украинских боевиков, которые укрылись в зданиях на окраинах, рассчитывая скрытно покинуть город. Координаты передали артиллеристам. Они нанесли удар, уничтожив укрытия вместе с живой силой.
Как сообщили в ведомстве, слаженная работа дронов и артиллерии позволяет вовремя обнаруживать пути отхода противника, бить по местам его временного сосредоточения и не давать формировать новые рубежи.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в подвале полуразрушенного дома в Алексеево-Дружковке под Константиновкой.
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