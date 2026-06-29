ВС РФ уничтожили укрытия с личным составом ВСУ, отступающими из Константиновки Фото: Минобороны РФ.

Артиллеристы «Южной» группировки войск продолжают поддерживать наступление российских войск, уничтожая противника, пытающегося закрепиться в пригородах Константиновки после отхода из города. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведка БПЛА засекла две небольшие группы украинских боевиков, которые укрылись в зданиях на окраинах, рассчитывая скрытно покинуть город. Координаты передали артиллеристам. Они нанесли удар, уничтожив укрытия вместе с живой силой.

Как сообщили в ведомстве, слаженная работа дронов и артиллерии позволяет вовремя обнаруживать пути отхода противника, бить по местам его временного сосредоточения и не давать формировать новые рубежи.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в подвале полуразрушенного дома в Алексеево-Дружковке под Константиновкой.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин сообщил, что под контролем ВС РФ находится 96% Константиновки

Президент России отметил, что «Южная» группировка войск ведет бои за ключевой опорный пункт ВСУ в ДНР (подробнее)