Отец Александра Захарченко провел урок мужества для молодежи в Донецке. Фото: «Движения Первых» в ДНР

В день рождения первого Главы ДНР Александра Захарченко, в Донецке по нацпроекту «Молодежь и дети» прошло финальное занятие республиканского цикла уроков мужества, приуроченное к 50-летию Героя. В нем участвовали 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Движения Первых» в ДНР.

Главным событием стала презентация сборника «Первые о Первом», созданного «Движением Первых» вместе с детьми ДНР. В книге - рисунки, стихи, письма и рассказы школьников. Работы не редактировали, сохранили живыми и настоящими.

Почетным гостем стал Владимир Захарченко, отец первого Главы.

- Для меня Саша был обыкновенным ребенком, который рос на моих глазах. Потом начал замечать, что он очень любит книги, стихи, обладал великолепной памятью. В основном, он называл меня «Батя». Я старался всегда ему помогать. Он был отходчивый, злобу не таил, старался найти общий язык со всеми. Он быстро пошел по военной, политической лестнице. Больше всего мне запомнились его слова, которые мало кто повторяет (они были адресованы киевскому режиму): «Вы пришли к нам, и вы нас убиваете. Мы и мертвые придем к вам, и будем вас убивать», - сказал отец первого Главы ДНР.

Ранее сообщалось, что «Молодая Гвардия» ДНР провела масштабное мероприятие в Донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна, посвященное 50-летию первого Главы Республики Александра Захарченко.

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