В Донецке прошел День специалиста по эндокринологии. Фото: Минздрав ДНР

В Донецке прошел День эндокринолога, собравший врачей-эндокринологов, терапевтов, семейных врачей и гастроэнтерологов. Обсуждали диагностику и лечение социально значимых болезней: итоги федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за 2025 год, неалкогольную жировую болезнь печени у пациентов с диабетом и ожирением, гиперкальциемию, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз и подходы к терапии диабета, развившегося из-за поражения поджелудочной железы. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Организатором выступила главный внештатный эндокринолог ДНР Светлана Змарада. Врачи отметили, что междисциплинарный подход и преемственность в лечении диабета - залог успешной терапии и улучшения качества жизни пациентов.

Ранее сообщалось, что в больнице Мариуполя внедрили метод ЭКМО. Врачи из Мариуполя освоили канюляцию, сборку контуров и мониторинг пациентов на ЭКМО.

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