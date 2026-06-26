В ДНР ведутся работы для хорошей приживаемости молодых деревьев

В ДНР специалисты реализуют мероприятия по уходу за лесными культурами. Фото: Минприроды ДНР

В Донецкой Народной Республике специалисты ведут работы, которые направлены на хорошую приживаемость молодых деревьев и формирование для них оптимальных условий роста. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии ДНР.

- В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» лесохозяйственные учреждения, входящие в сферу управления Министерства природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики, продолжают выполнение мероприятий по агротехническому уходу за лесными культурами, - рассказали в Минприроды Республики.

Там уточнили, что работы включают в себя обработку почвы и очистку участков от растительности, которая мешает развитию древесных пород.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике судебные приставы в честь Дня России высадили «императорские деревья». Речь идет о павловниях. Свое название оно получило в честь дочери российского императора Павла I - Анны Павловны, королевы Нидерландов.

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