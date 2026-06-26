ДНР представляет свой потенциал на конгрессе «Дороги Донбасса - 2026». Фото: МАКС/Пушилин

Донецкая Народная Республика представляет свой потенциал на втором Всероссийском конгрессе «Дороги Донбасс – 2026». На его площадке побывал Глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что на конгрессе собрались более трехсот участников из Москвы, Екатеринбурга, Липецка, Саратова, Смоленска и других российских регионов.

- Ознакомился с выставкой в рамках конгресса. Здесь представлены полный цикл строительства и содержания дорог, уникальные решения для дорожной отрасли. Предприятия показали оборудование для сложных грунтов и оснований, а также для инженерной диагностики и контроля качества дорог, - рассказал Пушилин.

Руководитель региона добавил, что участники конгресса обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике начали разрабатывать стратегию развития спортивного образования.

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