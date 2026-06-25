40 донецких школьников посетили Музей героев подполья. Фото: «Движения Первых» в ДНР

Накануне Дня партизан и подпольщиков 40 школьников из Донецка побывали в Музее героев подполья. Место особенное: в годы оккупации здесь находился пересыльный концлагерь «Дулаг-162». Об этом сообщили в пресс-службе регионального «Движения Первых».

Ребятам показали личные вещи и документы героев, рассказали малоизвестные факты о партизанских отрядах Донбасса. Сильнее всего впечатлила экспозиция «Ради жизни на Земле» - 240 сердец в память о пяти женщинах, которые спасли от смерти 240 военнопленных.

Ранее сообщалось, что школьник из Донецка Кирилл Лебединский принял участие в проекте «Россия - 2030 глазами детей». Он показал, как бы мог выглядеть Дом культуры после восстановления. Юный житель назвал свою работу «Осколки Октября» непосредственно в честь Дом культуры имени Октябрьской революции.

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