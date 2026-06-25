Горловский дом-интернат перепрофилируют в пункт временного размещения. Фото: Министр труда и соцзащиты ДНР Алексей Исаев

Министр труда и соцзащиты ДНР Алексей Исаев посетил Горловский дом-интернат. Он встретился с директором учреждения Татьяной Малейкиной, чтобы оценить ход работ. Главный вопрос - перепрофилирование интерната в пункт временного размещения. Это нужно для поддержки людей в сложной ситуации. После завершения всех мероприятий здесь смогут разместить 241 человека.

На встрече обсудили организационные вопросы, проанализировали нюансы подготовки и наметили пути их решения. Главное - создать комфортные и безопасные условия.

- Наша общая задача - создать максимально комфортные, безопасные и достойные условия, - сказал Алексей Исаев.

Ранее сообщалось, что школьница из ДНР предложила построить центр молодежи и спорткомплекс. Девочка из Волновахского округа представила свои идеи в проекте «Россия – 2030 глазами детей». Диана также хочет обновить центральный парк - с благоустроенными аллеями, зонами отдыха, освещением, озеленением, бесплатным Wi-Fi и фонтаном.

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