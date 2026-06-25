В Енакиево ремонтируют детскую Юнокоммунаровскую школу искусств. Фото: Игорь Мартынов

В Енакиево продолжают обновлять детскую Юнокоммунаровскую школу искусств. Работы идут по народной программе «Единой России», федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и нацпроектам «Инфраструктура для жизни» и «Семья».

В 2026 году здесь капитально отремонтируют кровлю и систему отопления. Строители уже подготовили участок, закупили материалы, на первой половине здания демонтировали старое покрытие и уложили изоляцию. Сейчас делают деревянную обрешетку и готовятся к монтажу финишного покрытия.

- Модернизация культурных объектов играет важную роль в развитии молодежи. Обновленные школы искусств позволяют расширять творческие возможности учащихся, повышают качество образовательного процесса и способствуют формированию устойчивого интереса к культуре, - отметил глава городского округа Енакиево Игорь Мартынов.

Ранее сообщалось, что школьница из ДНР предложила построить центр молодежи и спорткомплекс. Девочка из Волновахского округа представила свои идеи в проекте «Россия – 2030 глазами детей».

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