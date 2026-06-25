За сутки в Красном Лимане бойцы ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации в Красном Лимане уничтожили два склада боеприпасов, а также восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожают окруженных боевиков ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики. Расчеты беспилотников ВС РФ не позволяют отдельным группам противника выйти из окружения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ эвакуировали из Родинского детей, чьих родителей расстреляли ВСУ

Вместе с детьми из Родинского российские войска эвакуировали их бабушку (подробнее)