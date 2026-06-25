В восточной части Донецка планируют разместить общественно-деловую застройку Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В восточной части Донецка планируют разместить общественно-деловую застройку с гостиницей и физкультурно-оздоровительным комплексом. Об этом сообщили в пресс-службе Единого института пространственного планирования Российской Федерации (ЕИПП РФ).

- Помимо строительства жилья, объектов образования и здравоохранения на территории, прилегающей к проспекту 301-й Донецкой Дивизии и улице Прохоровской, планируется сформировать деловой квартал с общественной застройкой общей площадью более 86 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на территории квартала разместят: общественно выставочный центр и фуд-молл, бизнес-комплекс и гостиницу, комплекс административно-офисных зданий с паркингом вместимостью 700 машино-мест. А на в физкультурном комплексе будет бассейн на 300 мест.

Ранее сообщалось, что эксперты ЕИПП РФ приняли участие в защите дипломных работ студентов Московского архитектурного института. Пять выпускников кафедры градостроительства представили проекты по реальным задачам ДНР - концепции развития Горловки и Донецка.

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