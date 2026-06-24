Число жертв атаки БПЛА ВСУ в Горловке увеличилось до трех человек

Число жертв увеличилось Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Горловки увеличилось количество жертв атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, количество погибших мирных жителей в результате удара возросло до трех.

- По уточненной информации, количество погибших мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины возросло до трех, - проинформировал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 июня в Горловке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погибли двое мирных жителей. Кроме того, еще одна местная жительница получила ранения. Все инциденты зафиксированы в Калининском районе, который оказался в зоне поражения БПЛА.

Тем временем в СК РФ начали расследование атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. Следствие рассматривает атаку ВСУ на автобус в Горловке как преднамеренную.

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