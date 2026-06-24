Двое мирных жителей погибли при атаке БПЛА ВСУ в Горловке

Жертвами атаки стали двое мирных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Трагедия произошла в Калининском районе города.

- Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки погибли двое мирных жителей, - заявил Приходько.

Кроме того, в этом же районе пострадала еще одна местная жительница.

- В результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранена мирная жительница, - уточнил глава округа.

Напомним, ранее сообщалось, что Следком РФ начал расследование атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. В ходе осмотра атакованного ВСУ автобуса в Горловке были обнаружены фрагменты боеприпаса с поражающими элементами.

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