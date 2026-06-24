Следком начал расследование атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Горловке

Следствие рассматривает атаку ВСУ на автобус в Горловке как преднамеренную. Фото: СУ СК РФ по ДНР

Следственный комитет Российской Федерации начало расследование по факту атаки БПЛА ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. Как сообщил РИА Новости представитель Следкома, данный налет был целенаправленным.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной повреждений автобуса стал сброс взрывоопасного предмета с БПЛА. Сотрудник ведомства подчеркнул, что атака ВСУ на гражданский транспорт «была целенаправленной».

При детальном осмотре поврежденного автобуса были обнаружены фрагменты боеприпаса, которые содержат поражающие элементы. Они будут изъяты и направлены на экспертизу для установления точного типа и вида примененного взрывного устройства.

Напомним, что 22 июня ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Горловке ДНР. В результате восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести. Еще десять человек находятся на амбулаторном лечении.

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