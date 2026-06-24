В ДНР определили лучшего инспектора ДПС. Фото: МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике определили лучшего инспектора ДПС в тематическом региональном конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

- В течение двух дней участники преодолевали комплексные испытания, продемонстрировав уровень правовых знаний, законодательства, Правил дорожного движения, физическую подготовку, навыки обращения с табельным оружием, огневую подготовку, умение регулировать дорожное движение, мастерство скоростного маневрирования и фигурного вождения патрульных автомобилей, а также методы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам конкурса победил старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России «Горловское».

Ранее сообщалось, что в ДНР наградили полицейских, которые вернулись с освобожденной территории. Награды сотрудникам временного отдела полиции «Великоновоселковский» вручил генерал-лейтенант Павел Гищенко.

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