В ДНР сотрудники МВД и Росгвардии провели совместную операцию «Нелегал 2026»

На территории Донецкой Народной Республики прошла оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026», которую совместно провели сотрудники МВД и Росгвардии.
- В результате операции к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Российской Федерации были привлечены 199 иностранных граждан. По итогам рассмотрения административных материалов было вынесено 61 постановление об административном выдворении иностранцев за пределы страны, - рассказали в Главном управлении Росгвардии по ДНР.
Там добавили, что операция подтвердила эффективность межведомственного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике провели в Горловке профилактическую отработку под условным названием «Мотоциклист». Ее цель – обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения, в том числе водителей мототранспорта.
Кроме того, сообщалось, что росгвардейцы задержали жителя Макеевки за незаконное хранение оружия.
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