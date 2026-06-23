В Куйбышевском районе Донецка с 24 июня возобновляется работа маршрута №71. Фото: Минтранс ДНР

С 24 июня в Куйбышевском районе Донецка возобновляется работа маршрута №71 «ДС улица Артемовская - микрорайон София». Жители не раз жаловались в Минтранс на отсутствие транспорта, и ведомство восстановило обслуживание.

Как сообщили в Минтрансе ДНР, перевозки будет выполнять ГУП «Донбасская транспортная компания» на новом автобусе среднего класса. Ранее маршрут обслуживал частный перевозчик, но около полугода назад прекратил работу.

Автобусы будут ходить по следующему расписанию. От «ДС улица Артемовская»: 06:30, 07:00, 08:00, 09:30, 10:00, 12:00, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30. От остановки «микрорайон София»: 06:15, 06:45, 07:15, 08:15, 09:45, 10:15, 12:15, 12:45, 15:45, 16:45.

Ранее сообщалось, что на трамвайном маршруте №10 в Донецке заменили 70 изношенных шпал. На этой неделе специалисты ГУП «Донэлектроавтотранс» заменили изношенные шпалы на участке у путепровода на улице Кучумова.

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