В ДНР скорректируют графики вывоза мусора из-за проблем с топливом. Фото: «Донснабкомлект»

В Донецкой Народной Республике скорректируют графики вывоза мусора. Об этом сообщила первый заместитель предприятия «Донснабкомлект» Зоя Иващенко по итогам прямого эфира.

- Из-за текущей ситуации, связанной с поставкой топлива, графики вывоза мусора будут скорректированы, - рассказала Иващенко.

Он добавила, что за полгода силами предприятиями было вывезено более трех миллионов кубических метров коммунальных отходов и 220 тысяч кубометров свалок.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» сотрудники Минприроды ДНР вместе с коллегами из Донского бассейнового водного управления и представителями «Единой России» провели уборку на берегу водохранилища «Донецкое море».

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике появятся три комбината по переработке мусора. Новые предприятия помогут решить проблему с отходами в регионе.

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