В Торезе привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего мотоциклиста. Фото (архив): МВД ДНР

В Торезе полицейские привлекли к ответственности мать несовершеннолетнего мотоциклиста. 13-летний подросток сбил 15-летнего пешехода, который шел по тротуару. У пострадавшего множество ушибов и ссадины спины, грудного отдела позвоночника, правой стопы и правой голени. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

- Полицейские установили, что 13-летний водитель мотоцикла ехал с небезопасной скоростью, не справился с управлением и совершил наезд на передвигающегося по тротуару пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что так как водитель мотоцикла не достиг 16 лет, то в отношении его родителей может быть составлен административный протокол.

Полицейские напоминают, что передача мототехники детям без прав подвергает их жизнь опасности.

Ранее сообщалось, что в Макеевке подросток на мотоцикле сбил пешехода.

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