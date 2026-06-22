В ДНР за три года привлекли 27 млрд рублей инвестиций, создали 876 рабочих мест

Вице-премьер провел совещание по вопросам инвестиционной деятельности в ДНР. Фото: Макаров

За три года при сопровождении Корпорации развития Донбасса в экономику Республики привлекли более 27 миллиардов рублей инвестиций. В бюджет страны поступило 372 миллиона рублей налогов, из них 189 миллионов - в бюджет ДНР. Создано 876 новых рабочих мест. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Макаров.

При этом он отметил, что достигнутый результат не отменяет необходимости дальнейшей настройки. Остаются вопросы нормативного регулирования инвестиционной деятельности, которые требуют актуализации. Нужно совершенствовать механизмы сопровождения инвесторов и работу по принципу «единого окна», сокращать количество процедур и сроки принятия решений.

- Инвестиционная активность в Республике растет быстрее, чем успевают обновляться отдельные механизмы её сопровождения, - сказал вице-премьер ДНР.

Он добавил, что проблемные вопросы понятны, решения примут в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что мальчик из Амвросиевки предложил создать многофункциональный центр для детей. Воспитанник амвросиевского детдома предложил создать центр с бассейном, скалодромом и веревочным парком на месте заброшенного сада.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР продолжается капремонт консультативной поликлиники №1 имени Калинина

Здание поликлиники в Донецке серьезно пострадало в результате обстрела ВСУ в декабре 2022 года (подробнее)