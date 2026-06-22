В ДНР продолжается капремонт консультативной поликлиники №1 имени Калинина

В Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт консультативной поликлиники №1 имени Калинина. Ход работ проверил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.
Как сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников, здание поликлиники получилось серьезные повреждения в результате обстрела ВСУ в декабре 2022 года.
- В ходе совместного осмотра мы с Андреем Плутницким проверили темпы восстановительных работ, качество выполненных этапов и соблюдение графиков. На данный момент строительно-отделочные работы находятся на завершающей стадии: в здании заменены кровля и фасад, установлены современные оконные блоки и система отопления, выполнена внутренняя отделка помещений, - рассказал Масников.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике начата активная работа по внедрению федерального проекта госпитальных школ «УчимЗнаем».
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