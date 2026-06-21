Глава ДНР поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником. На сегодня в этой сфере в регионе работает более 47 тысяч человек, около двух тысяч из них — студенты-медики. Большую поддержку врачам в ДНР оказывают специалисты из других регионов страны. Они подставляют братское плечо и всегда рядом. — Вы спасаете раненых, трудитесь на прифронтовых территориях, проводите сложнейшие операции, осваиваете и внедряете новые методы реабилитации, особое внимание уделяете участникам специальной военной операции и их семьям, — отметил Денис Пушилин.
Руководитель региона поблагодарил медиков за самоотверженный труд. Отдельные слова благодарности выразил ветеранам отрасли, опыт которых служит примером для новых поколений специалистов.
— Желаю профессиональных успехов, личного счастья и крепкого здоровья, -— сказал Глава ДНР.
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