Молодежь ДНР поздравила врачей с профессиональным праздником. Фото: МГЕР ДНР

Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» вместе с министром молодежной политики ДНР Денисом Шимановским поздравили врачей и волонтеров-медиков Республики с профессиональным праздником.

Как сообщили «КП Донецк» в пресс-службе МГЕР в ДНР, молодогвардейцы для сотрудников Республиканского травматологического центра подготовили концертную программу с творческими выступлениями.

- В преддверии Дня медицинского работника, мы в нашей травматологии - как все её называют по-простому, а официально это Республиканский травматологический центр - поздравили наших врачей, которые в сложнейших условиях работали в самые острые периоды СВО в 2022–2023 годах. Тогда город ежедневно находился под обстрелами, а сегодня они продолжают спасать наших мирных жителей и военнослужащих. Это одна из ключевых больниц Республики, оказывающая медицинскую помощь, - рассказал руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

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