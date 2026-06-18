В ДНР наградили лучших медработников накануне профессионального праздника

Эти награды - заслуженное признание ежедневного труда, ответственности и большого вклада медиков в развитие системы здравоохранения Республики. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике накануне профессионального праздника наградили лучших медицинских работников. В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий, председатель Правительства ДНР Андрей Чертков и вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Они поздравили врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и всех специалистов системы здравоохранения с наступающим праздником. Лариса Толстыкина особо отметила высокий профессионализм, мужество и полную самоотдачу медработников, которые продолжают оказывать помощь людям даже в самых непростых условиях.

Самым отличившимся работникам здравоохранения были вручены благодарности Правительства ДНР. По словам вице-премьера, эти награды - заслуженное признание ежедневного труда, ответственности и большого вклада специалистов в развитие системы здравоохранения Республики.

- Спасибо каждому, кто посвятил свою жизнь сохранению здоровья и спасению людей! - поблагодарила медиков Лариса Толстыкина.

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