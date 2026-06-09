Госпитальные школы появятся в детских больницах ДНР. Фото: Минздрав ДНР

В Донецкой Народной Республике начата активная работа по внедрению федерального проекта госпитальных школ «УчимЗнаем». Министр здравоохранения ДНР Константин Масников вместе с руководителем проекта Сергеем Шариковым и министром образования и науки региона Олегом Трофимовым посетили два ведущих медучреждения: Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и Республиканскую клиническую туберкулезную больницу. Целью визита стала оценка перспектив создания полноценной учебной среды для детей, находящихся на долгосрочной реабилитации.

Как сообщили в Минздраве ДНР, проект «УчимЗнаем», успешно развивающийся в России с 2014 года, призван решить проблему социальной и образовательной изоляции маленьких пациентов. Многие дети вынуждены месяцами находиться в стационарах, из-за чего они выпадают из привычного ритма жизни и отстают от школьной программы. Создание госпитальных классов позволяет им продолжать обучение и развитие, не прерывая процесс лечения, что крайне важно для их будущей интеграции в общество после выздоровления.

Госпитальные школы появятся в детских больницах ДНР. Фото: Минздрав ДНР

По итогам визита руководство профильных министерств приняло официальное решение о запуске системы госпитального образования в медучреждениях Республики. На данный момент проект находится в стадии активного планирования. Власти подчеркивают, что создание учебных зон прямо в стенах больниц - это уже утвержденный вектор развития социальной инфраструктуры региона, который позволит обеспечить конституционное право каждого ребенка на получение знаний вне зависимости от состояния здоровья.

Во время инспекции делегация посетила онкологическое отделение РДКБ, где они пообщались с пациентами и вручили им подарки. Главная задача проекта - сделать так, чтобы во время длительного лечения ребенок оставался вовлеченным в общение со сверстниками и педагогами, сохраняя веру в лучшее и не теряя связи с внешним миром.

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