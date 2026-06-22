В Донбассе находится 64 места памяти жертв геноцида мирного населения

В День памяти и скорби министр культуры ДНР возложил цветы к памятнику «Твоим освободителям, Донбасс!». Фото: Министр культуры ДНР Михаил Желятков

В День памяти и скорби министр культуры ДНР Михаил Желтяков вместе с работниками культуры возложил цветы к памятнику «Твоим освободителям, Донбасс!», а также к местам трагической истории края - шахте 4-4 бис и Дулагу-162.

Он уточнил, что в Донбассе 64 места памяти жертв геноцида мирного населения. За каждым - судьбы невинных людей, уничтоженных нацистами и их пособниками.

Эти преступления нельзя забыть. Боль Донбасса - часть общей исторической памяти.

- Наш долг - хранить правду о тех страшных событиях, передавать ее следующим поколениям. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Склоним головы перед величием их безмерного подвига, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби в Мариуполе возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Глава городского округа Антон Кольцов сказал, что жители города никогда не забудут подвигов героических предков.

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