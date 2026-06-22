Замминистра здравоохранения РФ проверил ход ремонта Торезского медколледжа. Фото: МАКС/Масников

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий проверил ход ремонта Торезского медицинского колледжа. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

- В учреждении завершаются капитальные ремонтные работы: обновлены фасад, кровля, инженерные системы и внутренние помещения. Колледж оснащается современным симуляционным оборудованием. Студенты получат возможность отрабатывать практические навыки на манекенах-тренажерах - проводить инъекции, непрямой массаж сердца, сердечно-легочную реанимацию и осваивать алгоритмы приема родов, - рассказал Масников.

Он добавил, что Плутницкий вручил сотрудникам медколледжа сертификат на покупку интерактивной панели, а также двух ноутбуков.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжается капитальный ремонт консультативной поликлиники №1 имени Калинина. Работы также проверил замминистра здравоохранения РФ.

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