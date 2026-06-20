Водители из ДНР отмечены грамотами и дипломами на конкурсе в Петербурге. Фото: ТГ/Бондаренко

Водители общественного транспорта из Донецкой Народной Республики отмечены грамотами и дипломами на конкурсе «Лучший водитель троллейбуса - 2026», который завершился в Санкт-Петербурге.

- Призовые места разделили участники петербургской команды и Ижевска. Наши ребята достойно представили регион, проявив смелость и готовность к соревнованиям такого высокого уровня, за что были отмечены грамотами и дипломами, - рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Он добавил, что в завершении соревнований состоялся торжественный пробег «Героям прошлого, настоящего, будущего».

Ранее сообщалось, что на оперативном совещании под руководством Главы ДНР Дениса Пушилина министр транспорта Республики Александр Бондаренко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры и повышении качества транспортного обслуживания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минтрансе ДНР сообщили, что пункт пропуска «Успенка» работает в штатном режиме

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что автомобильный пункт пропуска «Успенка» приостановил работу из-за угрозы БПЛА (подробнее)