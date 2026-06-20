В Минтрансе ДНР сообщили, что пункт пропуска «Успенка» работает в штатном режиме. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР сообщили, что автомобильный пункт пропуска «Успенка» работает в штатном режиме. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что АПП приостановил работу из-за угрозы БПЛА.

Также в ведомстве напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

- Проверьте техническое состояние автомобиля перед выездом. Пристегивайте ремни безопасности и следите за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не пользуйтесь телефоном за рулем, - рассказали в Минтрансе ДНР.

Ранее сообщалось, что в Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики специалисты восстановили важный дорожный участок «/21К-20/ - Васильевка - /21К-08/» протяженностью 13,5 километров. Работы проходили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» под контролем региональной «Службы автомобильных дорог Донбасса».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завершили ремонт семи дорог общей протяженностью 47 километров

В Шахтерске в этом году приведут к норме девять километров дорожного покрытия (подробнее)