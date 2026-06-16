В Амвросиевском округе ДНР восстановили 13,5 км важного дорожного участка. Фото: Минтранс ДНР

В Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики специалисты восстановили важный дорожный участок «/21К-20/ - Васильевка - /21К-08/» протяженностью 13,5 километров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- На 13,5 километровом участке дорожники выполнили замену слоев износа асфальтобетонного покрытия и нанесли дорожную разметку, соответствующую современным технологиям. Кроме того, специалисты выполнили укрепление 24 тысяч квадратных метров обочин и расчистку 45 тысяч квадратных метров полосы отвода, - рассказали в Минтрансе ДНР.

Там добавили, что восстановление проходило в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» под контролем региональной «Службы автомобильных дорог Донбасса».

Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил о завершении работ на семи дорожных объектах общей протяженностью около 47 километров. На участках уложили новое покрытие и нанесли разметку.

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