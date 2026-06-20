Артисты «Донбасс Оперы» подарили врачам музыкальный подарок ко Дню медработника. Фото: «Донбасс Опера»

Артисты «Донбасс Оперы» подарили врачам Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака музыкальный подарок ко Дню медицинского работника. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- В исполнении ведущих солистов Донбасс Оперы прозвучали популярные песни советской эпохи и итальянские арии о любви. А в ответ - теплые аплодисменты, улыбки и признания верности театру от наших зрителей, - рассказали в Минкультуры ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике ко Дню медицинского работника провели торжественный концерт, на котором побывал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Он оказывает постоянное внимание региону.

Кроме того, сообщалось, что «Донбасс Опера» готовит премьерный спектакль по мотивам произведения Сергея Прокофьева.

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