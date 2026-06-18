«История про обретение сильного государства»: «Донбасс Опера» готовит премьерный спектакль по мотивам произведения Прокофьева

Режиссер Александр Лебедев рассказал подробности предстоящей премьеры «Любовь к трем апельсинам». Фото: «Донбасс Опера»

В стенах «Донбасс Оперы» прошел художественный совет, посвященный будущей премьере оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Постановку осуществляет режиссер Александр Лебедев - дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска».

Режиссер признается, что Прокофьев - композитор непростой, но его музыка открывается тем, кто готов в неё вслушаться.

«Донбасс Опера» готовит премьерный спектакль по мотивам произведения Прокофьева. Фото: «Донбасс Опера»

– Это первая его опера. Мы же планируем все поставить с годами. Идем по порядку, – рассказывает Лебедев. – У него непростая музыка. Хотя, однозначно, когда начинаешь работать над этим материалом, то понимаешь, что Прокофьев ничего специально не усложнял. Просто он мыслил так мелодически.

По словам режиссера, тема, затронутая композитором, звучит сегодня особенно остро.

– Это история про обретение сильного государства. Я думаю, что для нас это очень актуально. То, что мы видим в этой опере, – это всемирная история. На самом деле мы наблюдаем крушение великой цивилизации. Об этом Прокофьев тоже думал, – говорит Лебедев.

Режиссер Александр Лебедев рассказал подробности предстоящей премьеры «Любовь к трем апельсинам». Фото: «Донбасс Опера»

Художник-постановщик Екатерина Малинина рассказала, как она искала мосты между прошлым и настоящим, чтобы опера стала понятна современному зрителю.

– Этот культурный пласт остался далеко в прошлом – в XV веке, в Италии. Я старалась найти точки пересечения, где история, заданная в либретто, пересекается с современным миром. Ну, современный – это возьмем более такой широкий участок. Пусть будет XX–XXI век. Чтобы это было понятно все-таки зрителю, который сейчас приходит в театр, – рассказала Малинина.

Она добавила, что декорации будут модульными и будут меняться по ходу действия, а персонажи станут понятны зрителю благодаря костюмам, пластике и динамике спектакля.

– Для зрителя будет достаточно понятная история персонажей. На это будут работать как костюмы, так и пластика, динамика, действие спектакля. Все будет понятно. Будет интересно, – говорит Малинина.

К постановке новой оперы артисты приступят примерно 2 или 3 сентября 2026 года.

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