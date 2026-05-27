Спектакль «Ромео и Джульетта» Донецкого молодежного театра удостоен трех наград. Фото: Донецкий РАМТ

Спектакль «Ромео и Джульетта» в исполнении артистов Донецкого республиканского академического молодежного театра удостоен трех наград на фестивале «Любовь, что движение солнца и светила», который проходил с 15 по 24 мая на театральных площадках в пяти городах Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Спектакль «Ромео и Джульетта» Донецкого молодежного театра удостоен трех наград. Фото: Донецкий РАМТ

Экспертный совет высоко оценил спектакль из Донецкой Народной Республики и присвоил ему сразу три почетных диплома: «Лучшее пластическое решение» – за точную и выразительную хореографическую драматургию; «Лучшие костюмы» – за уникальное визуальное оформление, подчеркивающее концепцию режиссера; «Специальный приз за смелое прочтение классики» – за новаторский подход к осмыслению шекспировского текста.

– Зритель Шахт покорен творчеством Донецкого РАМТа! Потрясающая, смелая и очень сильная работа, которая держит в напряжении от первой до последней минуты. Актерская энергетика буквально пробивала зал, а визуальный и пластический язык спектакля – это настоящее искусство. Спасибо театру за эти чистые, неподдельные эмоции и за то, что открыли для нас классику заново, – прокомментировал один из зрителей показа.

О том, как себя чувствовали артисты на сцене, рассказал помощник режиссера Роман Скорин.

Спектакль «Ромео и Джульетта» Донецкого молодежного театра удостоен трех наград. Фото: Донецкий РАМТ

– Любая новая площадка – это вызов для спектакля со сложной хореографией. Нам пришлось буквально на ходу, во время репетиций, адаптироваться к размерам новой сцены, перестраивать геометрию движений и заново ловить свет. Это требовало колоссальной собранности от каждого. Но когда начался спектакль, произошла какая-то магия: сцена приняла нас, а дыхание зала дало невероятный прилив сил, – говорит Скорин.

Ошеломительный успех артистов в очередной раз подтвердил высокий художественный статус Донецкого молодежного театра.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

80-е на сцене Донецкой муздрамы: Чем запомнилась премьера спектакля «Развод с оркестром»

Два премьерных показа спектакля «Развод с оркестром» в Донецке прошли с аншлагом (подробнее)