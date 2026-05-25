80-е на сцене Донецкой муздрамы: Чем запомнилась премьера спектакля «Развод с оркестром»

В Донецкой муздраме состоялась премьера спектакля «Развод с оркестром». Фото: Минкультуры ДНР

На сцене Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна состоялась двенадцатая премьера сезона. Речь идет о спектакле «Развод с оркестром» по пьесе Ивана Алифанова. Его постановкой занимался режиссер Владимир Быковский. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

– Хочу подчеркнуть, что Владимир Юрьевич, помимо того что замечательный режиссер, еще и актер. Он тонко чувствует материал, умеет найти подход ко всем участникам постановки, привносит в процесс свежие идеи. Вот и в премьерной комедии множество новаторских решений, передающих атмосферу целой эпохи, – сказала генеральный директор – художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Наталья Волкова.

Сам режиссер признается, что сразу после прочтения пьесы Ивана Алифанова у него появились идеи для воплощения спектакля на сцене Донецкой муздрамы.

– Действие происходит в советские времена, приблизительно в 80-е годы. Затронут именно тот период, который с особой теплотой вспоминает наше поколение. В тексте есть несколько отсылок к знаменитым фильмам Рязанова, Меньшова. А сюжет самый простой, сопровождающий человечество на протяжении всей эволюции – взаимоотношения внутри семьи, – рассказал Быковский.

Артисты говорят, что работать с Владимиром Быковским – одно удовольствие.

– Работать с Владимиром Быковским для меня – одно удовольствие. И сейчас он подобрал замечательный материал. Этот спектакль будет интересен всем поколениям, так как затронута тема семьи. Для меня роль особенная, так как я не только на сцене теща, но и в жизни. Вот только по пьесе мою героиню не устраивает выбор дочери, и она пытается всеми силами найти ей другую достойную партию, – рассказала заслуженная артистка ДНР Елена Мартынова.

Изюминкой спектакля является также участие оркестра и музыкальные номера. Главный дирижер театра Дмитрий Воронов работал над созданием аранжировок.

Два премьерных показа прошли с аншлагом и оставили у зрителей только положительные эмоции.

