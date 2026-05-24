В ДНР выступила агитбригада МЧС России. Фото: МЧС России по ДНР

В Донецкой Народной Республике выступила агитбригада МЧС России. Ветераны и сотрудники спасательного ведомства выступили с боевыми песнями перед героями, которые ежедневно стоят на страже безопасности жителей региона.

Как рассказали в МЧС России по ДНР, артисты агитбригады исполнили песни военных лет.

- В ходе визита состоялся круглый стол представителей центрального аппарата МЧС России и ветеранской организации Донецкого института ГПС МЧС России. Участники обсудили актуальные вопросы. Кроме того, представители делегации передали военнослужащим гуманитарную помощь, письма и рисунки от детей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на сцене Донецкой муздрамы состоялась премьера спектакля «Развод с оркестром». Режиссер Владимир Быковский признался, что пьеса Ивана Алифанова сразу понравилась своей атмосферой и сюжетом.

