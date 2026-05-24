На сцене Донецкой муздрамы состоялась премьера спектакля «Развод с оркестром». Фото: Донецкая муздрама

На сцене Донецкого музыкально-драматического театра состоялась премьера спектакля «Развод с оркестром». Режиссер Владимир Быковский признался, что пьеса Ивана Алифанова сразу понравилась своей атмосферой и сюжетом.

- Сама по себе история легкая и понятная. Здесь есть много точек соприкосновения с легендарными комедиями Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова. Есть похожие ситуации, речевые обороты. На первый взгляд, может показаться, что все банально. Но вот за счет актерской игры, выписанных ярких образов, за счет наших придумок – все обрело необыкновенную творческую форму. Уверен, зрителям будет интересно наблюдать не столько про что постановка, сколько сам процесс, - рассказал Быковский.

В пресс-службе Донецкой муздрамы поздравили творческую и техническую группы с премьерой.

Ранее сообщалось, что в Донецком театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошкин дом». Это история по мотивам известной детской песенки и одноименной пьесы Самуила Маршака.

