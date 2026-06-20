Российские войска продолжают продвижение в городской застройке Красного Лимана (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России продолжают продвижение в городской застройке Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что в южной части города завершается уничтожение блокированной группы ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожают разрозненные группы украинских боевиков в юго-западной части Константиновки.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации с 13 по 19 июня 2026 года освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

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