Москва восстановила поврежденную обстрелами ВСУ поликлинику в Донецке (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поликлиника №1 Республиканской клинической больницы имени Калинина в Донецке, поврежденная обстрелами ВСУ, полностью восстановлена и скоро начнет принимать пациентов. Об этом ТАСС сообщил главврач Иван Плахотников.

По его словам, за время конфликта РКБ не раз попадала под удары ВСУ - самые серьезные разрушения были в декабре 2022 года и феврале 2024-го. Теперь поликлинику восстановили при поддержке Москвы. Он отметил, что открытие снизит социальное напряжение, сократит очереди и сделает консультативную помощь доступнее.

В здании установлено около пяти тысяч единиц медоборудования, появилась диагностика, которой раньше не было. Пропускная способность составляет более тысячи пациентов в день.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Донецкую Народную Республику поступят пять бронированных машин скорой помощи. Их распределят по районам с самой сложной оперативной обстановкой.

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